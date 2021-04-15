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2021-04-15

Прибиральниця у продуктовий магазин на Київській (зуп. 29 школа) Графік роботи: 3 год. зранку і 3 год. >>>

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2021-04-15

ТЦ ЕПІЦЕНТР (Батозька) запрошує на роботу: ЕЛЕКТРОМОНТЕРА >>>

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2021-04-15

Прибиральниця у продуктовий магазин на Київській (зуп. 29 школа) Графік роботи: 3 год. зранку і 3 год. >>>

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2021-04-15

Потрібен продавець горілчаного відділу Графік роботи з 7.00 до 22.00 По вул Ак. Янгеля, 15 Зп 570 грн >>>

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2021-04-15

РАЗНОРАБОЧИЙ На производство возле с. Щитки нужны разнорабочие, предприятие связано с производством угля. Приветствуется опыт вождения >>>

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2021-04-15

Запрошуємо водіїв в нашу команду ЕКО ТАКСІ 7737 - єдина офіційна служба таксі з найбільшим таксопарком >>>

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2021-04-15

БРИГАДИР, МАСТЕР НА ПРОИЗВОДСТВО На производство по изготовлению угля требуется заместитель начальника производства, то есть бригадир >>>

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2021-04-15

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА На производство, которое находится возле с. Щитки, ищем начальника производства по производству угля. Для нас >>>

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2021-04-15

В магазин "Студія акваріумного дизайну",що на вул.Келецька,38 Потрібен технік по обслуговуванню акваріумів. Графік 5/5,з/п в тиждень від >>>

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2021-04-15

«Найбільша мережа магазинів в Україні вживаного та нового одягу, європейської побутової хімії «ECONOMCLASS» оголошує конкурс >>>

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2021-04-15

В супермаркет (м.Вінниця, Коріатовичів, 116) терміново потрібні: Продавець (торговий - зал) - >>>

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2021-04-15

Слюсар автотранспорту в компанію «Еко Дім» Вимоги: • Досвід роботи слюсарем автотранспорту не менше 2 років; • Профільна освіта; • Знання пристроїв >>>

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2021-04-15

В продуктовий магазин (м.Вінниця - Зодчих, 36) потрібні: - продавці, касири - Режим роботи 8.00-21.00 >>>

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2021-04-15

Потрібен торговий представник по Вінницькій області з АВТО!! До 40 років Графік 5/2 ЗП від 15т.грн. до 30т.грн. Можливо >>>

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2021-04-15

В продуктовий магазин (м.Вінниця – Заболотного, 30) потрібні: - продавець гастронома Графік роботи – 3/3, Режим роботи >>>

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2021-04-15

ЕПІЦЕНТР Хмельницьке шосе 1а Запрошуємо на роботу ДИЗАЙНЕРА МЕБЛЕВОГО ВІДДІЛУ Графік: позмінний 8:00-17:00 та 12:30-21:30, >>>

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2021-04-15

ПОРЕЗЧИК, БЕНЗОПИЛЬЩИК На производство возле с. Щитки нужны порезчики дерева, работа с бензопилой «Штиль». Приветствуется опыт >>>

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2021-04-15

Шукаємо Приймальника товару в супермаркет в р-н Тяжилів. В обов'язки входить: приймання товару, розміщення на >>>

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2021-04-15

На роботу потрібні прибиральниці, оплата щоденно, деталі по тел. 0679985240 >>>

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2021-04-15

Запрошуємо на роботу працівника приймального пункту вторинної сировини. Прийом макулатури, плівки, металобрухту, тарної пляшки. Місце >>>